Che stoccata di Thereau alla Fiorentina: "Viola deludenti? Si ha sempre ciò che ci si merita"

Cyril Thereau, da poco svincolato dalla Fiorentina dopo tre anni di pochi alti e molti bassi, terminati fuori squadra per volere del club, ha parlato dei viola a TMW rilasciando queste dichiarazioni: "La stagione deludente della Fiorentina? Si ha sempre ciò che ci si merita. Se non tratti bene la gente poi arriva quello che meriti. La Fiorentina non è una squadra che può lottare per l’Europa al di là di quello che si dice. Servono calciatori per lottare per questo traguardo. In Italia le squadre forti sono tante. Per l’Europa serve un organico più competitivo. La squadra comunque ha buoni calciatori. Ma i tifosi meriterebbero qualcosa di grande".