Clamoroso a Bergamo, l'Atalanta spreca il doppio vantaggio: finisce 2-2 col Verona

Tutto facile per l'Atalanta nel primo tempo della sfida contro l'Hellas Verona, partita che chiude il programma della 32esima giornata di Serie A.

TuttoNapoli.net

Dopo il clamoroso successo di Anfield, l'Atalanta torna sulla terra. Alla squadra di Gasperini non sono bastati due gol di vantaggio e un eccellente primo tempo per avere la meglio dell'Hellas Verona: la partita è finita 2-2.

Il primo tempo è stato unicamente a tinte nerazzurre coi padroni di casa che già dopo tredici minuti sono passati in vantaggio grazie a un gran gol di Gianluca Scamacca. Imbeccato da Koopmeiners, l'attaccante nerazzurro s'è alzato il pallone col primo stop e poi ha calciato di prima intenzione, una parabola imparabile per Montipò. Una manciata di minuti più tardi è arrivato il raddoppio: questa volta Scamacca versione assist-man ha liberato Ederson che tutto solo davanti al portiere non ha sbagliato.

La squadra di Baroni nella ripresa ha realizzato la reti che hanno riequilibrato il match: al 57esimo Lazovic con una rasoiata dal limite dell'area ha dimezzato le distanze, poi al 60esimo Noslin ha sfruttato un'uscita non perfetta di Carnesecchi e ha realizzato il 2-2.