Clamoroso Atalanta-Fiorentina: si può recuperare a campionato finito, il motivo

© foto di www.imagephotoagency.it

Quando si recupererà Atalanta-Fiorentina rinviata ieri per le condizioni di salute del dg viola Joe Barone? Come si legge su Sportmediaset, è impossibile trovare una data ad aprile (il campionato riprenderà a fine marzo per via della sosta delle nazionali, quindi il punto di partenza per la ricerca di una data non può che essere successivo a marzo) perché Atalanta e Fiorentina si sfideranno in semifinale di Coppa Italia, con andata prevista il 3 aprile e ritorno il 24, mentre l'11 e il 18 aprile la Dea giocherà i quarti di Europa League e i viola disputeranno i quarti di Conference League.

La gara si potrebbe dunque recuperare a campionato finito.