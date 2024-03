GIOVANILI PRIMAVERA, NAPOLI SCONFITTO A CERCOLA: IL CESENA PASSA DI MISURA Il Napoli è stato sconfitto dal Cesena per 1-0 nella 22esima giornata del campionato Primavera 2 allo Stadio Piccolo di Cercola. Il Napoli è stato sconfitto dal Cesena per 1-0 nella 22esima giornata del campionato Primavera 2 allo Stadio Piccolo di Cercola. LE ALTRE DI A CLAMOROSO DA ROMA: "ROMAGNOLI A LOTITO: 'IN RITIRO NON CI VADO, MANDAMI PURE VIA'" Secondo Il Messaggero, nel confronto interno delle scorse ore si sono visti toni alti da parte di Luis Alberto e Hysaj, ma non sono stati certamente gli unici Secondo Il Messaggero, nel confronto interno delle scorse ore si sono visti toni alti da parte di Luis Alberto e Hysaj, ma non sono stati certamente gli unici