CLASSIFICA - Anche l'Atalanta aspetta il Napoli: azzurri a -2

L'Atalanta si fa recuperare in casa dall'Hellas Verona, finisce 2-2 al Gewiss Stadium. La squadra di Gasperini passa in vantaggio con il gran gol di Scamacca e raddoppia con Ederson, nella ripresa l'Hellas accorcia con Lazovic e trova il pari con Noslin. La Dea, che ha una partita in meno, sale a quota 51 e resta a -4 dal quinto posto occupato dalla Roma (anche i giallorossi hanno una gara in meno), mentre l'Hellas sale a quota 28 e aggancia Empoli e Udinese.

CLASSIFICA

Inter 83

Milan 69

Juventus 63

Bologna 59

Roma 55*

Atalanta 51*

Lazio 49

Napoli 49

Torino 45

Fiorentina 44*

Monza 43

Genoa 39

Lecce 32

Cagliari 31

Udinese 28*

Empoli 28

Hellas Verona 28

Frosinone 27

Sassuolo 26

Salernitana 15

* una gara in meno