CLASSIFICA - Bologna, vittoria che sa di Champions: la Roma manca l'allungo sul Napoli

Il Bologna vince un match che profuma di Champions: ora sono 8 i punti di vantaggio sulla 6a. La Roma invece non allunga sul Napoli, in attesa del big match di domenica

Termina sul risultato di 1-3 il match dell'Olimpico tra Roma e Bologna, valido per la 33esima giornata di Serie A. In casa dei giallorossi è spettacolo degli uomini di Thiago Motta, che vincono un big match che profuma di Champions League: ora sono 8 i punti di vantaggio sull'Atalanta sesta. La Roma invece non approfitta del ko del Napoli a Empoli, e rimane sopra di 6 punti in attesa dello scontro diretto di domenica prossima