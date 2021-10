Crollo Inter nella ripresa! Vittoria 3-1 per la Lazio in rimonta tra le polemiche

Errore di Hysaj decisivo in negativo solo nel primo tempo, la Lazio batte 3-1 l'Inter in rimonta. Il difensore della Lazio aveva provocato ingenuamente il rigore che stava permettendo all'Inter di superare la Lazio. Penalty realizzato al dodicesimo minuto del primo tempo da Perisic. Nella ripresa show dei biancocelesti che segnano con Immobile su rigore, con Felipe Anderson (per un gol contestatissimo con Dimarco a terra e che porterà ad una rissa) e infine la chiudono con Milinkovic-Savic. Primo ko per l'Inter ed al fischio finale altro parapiglia con il rosso a Luiz Felipe.