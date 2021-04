Da Bergamo: "Atalanta, ottimismo Champions ma Juve e Roma saranno decisive"

Come riporta il Corriere di Bergamo, il banco di prova di domenica sarà arduo per l'Atalanta: al Grewiss Stadium arriverà la Juventus, imbattibile dalla Dea da un colpo di testa di Lorenzi nel lontano 2001, quando i ragazzi terribili di Vavassori - si legge - sognarono l'Europa. L'altro big match che i nerazzurro affronteranno a breve giro di posta è quello con la Roma, nell'infrasettimanale. E' impensabile che ci possa essere un turnover fra Juve e giallorossi. Quello di domenica rischia di essere un passaggio chiave: il Napoli affronta l'Inter in casa, Milan e Lazio hanno turni agevoli con Genoa e Benevento. Soprattutto i biancocelesti stanno tenendo il passo, anche con qualche rete nel recupero. Paradossalmente ci sono cinque squadre per i tre posti in otto punti (la Lazio ha una partita da recuperare con il Torino). Tutto può ancora succedere, anche se il momento potrebbe suggerire un cauto ottimismo, anche in virtù delle ultime stagioni.