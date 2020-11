Da Firenze critiche ad Amrabat: "Il centrocampista rivelazione si è perso"

Stamani il QS si sofferma su un giocatore, Amrabat, sul quale le aspettative erano decisamente diverse: "Il centrocampista rivelazione si è perso". Prima con la posizione in cui l'aveva sistemato Iachini, poi con i brividi freddi che stanno correndo sulla schiena della squadra affidata a Prandelli, l'ex Verona sembra essere diventato l'oggetto misterioso di questa Fiorentina. Senz'altro sulla sua involuzione pesa il ritmo di una stagione in salita, ma il rendimento di Amrabat è uno dei punti più delicati della squadra su cui Prandelli dovrà ragionare e lavorare a lungo nei prossimi giorni. Perché l'assenza di idee e spunti in mediana sono un qualcosa che dovrà trovare una correzione al più presto.