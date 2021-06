Da Firenze: “Gattuso vuole Bakayoko, ma il dg Barone fa il vago”

Come scrive La Nazione, il centrocampista Tiemoue Bakayoko a Napoli è stato uno dei fedelissimi di Rino Gattuso, il quale lo porterebbe volentieri a Firenze. Da Londra arriva così la suggestione di una possibile trattativa fra il Chelsea e la Fiorentina. Ieri, a proposito, il dg viola Barone si è nascosto dietro un vago "non so...".