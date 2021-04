Da Torino criticano Ronaldo: "Goffo sul gol, è privo di spunto e genio!"

Come riporta Tuttosport, Paulo Dybala ieri sera non ha combinato niente di memorabile col suo sinistro, ma ha suscitato impressioni assai confortanti, cucendo il gioco. Cristiano Ronaldo ha invece fatto felici i social: il fermo immagine del suo goffo movimento in barriera, sul gol, creerà meme per una vita. Ma dargli troppe responsabilità non rende giustizia alla perfezione di Brugman. Piuttosto CR7 nel primo tempo è sembrato svogliato, non ha corso granché, mentre nel secondo ha cercato con ostinazione il gol, tuttavia sbagliando e impappinandosi fino a sembrare la parodia di se stesso quando ha cercato un'improbabile rovesciata. Nelle ultime uscite il portoghese è stato un giocatore spento - si legge - e privo di spunto, di genio.