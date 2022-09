"Di Maria incredulo con Milik: ma perché ti ha cambiato?", il retroscena che inchioda Allegri

"Di Maria incredulo con Milik: ma perché ti ha cambiato?" scrive Tuttosport. Non.è sfuggito alle telecamere il dialogo

"Di Maria incredulo con Milik: ma perché ti ha cambiato?" scrive Tuttosport. Non è sfuggito alle telecamere il dialogo a centrocampo tra Milik e Di Maria, al termine della sfida tra Juve e Benfica. Il Fideo si è avvicinato al polacco e, a gesti, gli ha chiesto incredulo “ma perché ti ha cambiato?”. Il giocatore ex Napoli non ha saputo rispondere. Era stato uno dei migliori, aveva sbloccato il match e sfiorato il raddoppio ma Massimiliano Allegri lo ha richiamato in panchina.