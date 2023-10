Fiorentina, Barak: “Napoli campione d'Italia, noi andiamo lì e dobbiamo provare a vincerla"

Antonin Barak ha parlato ai microfoni ufficiali viola nel post partita di Fiorentina-Ferencvaros di Conference League, terminata 2-2

Antonin Barak ha parlato ai microfoni ufficiali viola nel post partita di Fiorentina-Ferencvaros di Conference League, terminata 2-2: "Alla fine abbiamo creato noi questa situazione. Potevamo perderla. Un punto ce lo siamo presi, guardiamo avanti e testa alla partita con il Napoli. Sono contento che non abbiamo mollato e anche i tifosi. Per me, soprattutto dopo un periodo che non sono stato bene, è una gioia vedere i nostri tifosi che ci spingono in questa maniera".

"Sento che posso dare tanto. Ho tanta fame di giocare. Conosco il mio valore e a me fa piacere indossare questa maglia. Inoltre la mia famiglia a Firenze sta bene. Così lavorare è più facile. Siamo in gioco, non so il risultato del Genk. Adesso noi abbiamo altre 4 partite. In casa dobbiamo vincerle tutte, ma anche in trasferta faremo il massimo. Abbiamo le potenzialità per vincerle tutte. Il Napoli è una squadra fortissima e martedì lo hanno dimostrato anche contro il Real. Sono i campioni d'Italia. Noi andiamo lì e dobbiamo provare a vincerla", ha concluso Barak.