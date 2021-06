Fiorentina, Barone frena: "Idea Bakayoko? Non lo so"

"Abbiamo bisogno della riapertura degli stadi. La gente va ai ristoranti e abbiamo bisogno degli incassi, dei tifosi". Così Joe Barone, amministratore delegato della Fiorentina, all'uscita dall'Assemblea di Lega. Il dirigente viola non s'è voluto soffermare sul mercato. "Bakayoko può essere una idea? Non lo so", ha detto prima di andare via.