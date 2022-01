Fiorentina, colpo Piatek: l'attaccante oggi in città per le visite, subito in campo col Napoli?

Arrivano conferme da Sky Sport sull'arrivo di Krzysztof Piatek alla Fiorentina, che ha superato la concorrenza del Genoa per il polacco. Il centravanti già nella giornata di oggi dovrebbe infatti arrivare nella città toscana per sottoporsi alle visite mediche con il club gigliato e poi iniziare la sua nuova avventura in Italia agli ordini di Vincenzo Italiano che avrà così il vice-Vlahovic che finora è mancato. Il 12 la Fiorentina affronterà il Napoli in Coppa Italia.