FOTO - Genoa, ecco l'arrivo di Maksimovic: iniziate le visite mediche

Ecco il rinforzo in difesa per il Genoa. Dopo l'arrivo a Milano ieri sera, Nikola Maksimovic ha raggiunto Genova per svolgere le visite mediche con il club rossoblu al Synlab Il Baluardo. Il difensore serbo era svincolato dopo l'esperienza con il Napoli e firmerà con il Grifone un contratto quadriennale. Difficile però possa esserci già domani contro la sua ex squadra.