Gasperini preoccupato: Koopmeiners e De Ketelaere ko, le ultime sugli infortuni

© foto di www.imagephotoagency.it

L'Atalanta deve fare i conti con gli infortuni di Teun Koopmeiners e Charles De Ketelaere. Scrive il Corriere di Bergamo: "Anche Koopmeiners ha raggiunto l’infermeria orange. Si è infortunato nel corso dell’amichevole con la Scozia (subentrato all’82’) e la federazione olandese ha diramato una nota che ha preoccupato i tifosi: l’atalantino non è andato a Francoforte per il test contro la Germania (in programma stasera alle 20.45), e anche lui farà ritorno in anticipo al Centro Bortolotti di Zingonia.

Dalle prime analisi si tratterebbe solo di una contusione (nessun infortunio muscolare quindi), niente di eccessivamente preoccupante ma ancora da verificare. Nella giornata di oggi, in particolare, quando tornerà a disposizione dei medici dello staff bergamasco ed effettuerà i test fisici per capire l’entità dell’infortunio".