Cds - Clamoroso Zaniolo: se non accetta il Bournemouth rischia di finire fuori rosa

La tormentata storia di Nicolò Zaniolo nella Roma potrebbe essere finita qui. A quattro giorni dalla chiusura del mercato l’attaccante non ha un’offerta che possa mettere tutti d’accordo. Il Milan si è chiamato fuori perché non può alzare assolutamente l’offerta iniziale: 18 milioni più due di bonus. Ma Zaniolo resta sul mercato e la situazione non è recuperabile. Nicolò piace al Bournemouth, da cui è arrivata un'offerta ufficiale.

A trattare col in Bournemouth - sottolinea il Corriere dello Sport - sono direttamente i Friedkin. Zaniolo non ha dato il gradimento alla trattativa, lui ha scelto il Milan ma per andare in altri club deve arrivare alla Roma un’offerta almeno pari a quella degli inglesi. Altrimenti - si legge - Zaniolo resterà alla Roma, con il rischio di non giocare più fino alla fine della stagione.