I convocati di Mihajlovic per il Napoli: quattro gli indisponibili

Sinisa Mihajlovic ha diramato la lista dei convocati per la sfida di domani contro il Napoli. Come annunciato in conferenza (clicca qui) non ci sono Mattiello, Poli ed Edera.

Portieri: Da Costa, Santurro, Skorupski.

Difensori: Calabresi, Dijks, Helander, Danilo, Lyanco, Mbaye, Paz, Corbo

Centrocampisti: Donsah, Dzemaili, Krejci, Nagy, Pulgar, Soriano, Svanberg, Valencia

Attaccanti: Destro, Falcinelli, Orsolini, Palacio, Santander.