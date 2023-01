Gazzetta - Juve, perché la Carta Ronaldo inguaia il club: bilanci non in regola

La Carta Ronaldo, ritrovata nello studio dell’avvocato Restano e firmata da Fabio Paratici, ma non dal giocatore, potrebbe inguaiare la Juve

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La Carta Ronaldo, ritrovata nello studio dell’avvocato Restano e firmata da Fabio Paratici, ma non dal giocatore, potrebbe inguaiare la Juventus nell'ambito dell'Inchiesta Prisma e La Gazzetta dello Sport spiega il perché questo documento potrebbe inguaiare il club bianconero. Gli avvocati del giocatore hanno chiesto gli atti (ottenuti) del processo per capire come muoversi: c’è la possibilità (remota) che Cristiano si costituisca parte civile e la Carta metterebbe a rischio la società perché per l’accusa il debito non è stato iscritto a bilancio nella maniera corretta.