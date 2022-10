Prime Video - Milan, dicembre mese decisivo per Ibra: c'è anche l'ipotesi ritiro

Secondo i colleghi di Prime Video, l'attaccante svedese sta lavorando per tornare a disposizione di Stefano Pioli da gennaio.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Arrivano indiscrezioni sul futuro di Zlatan Ibrahimovic. Secondo i colleghi di Prime Video, l'attaccante svedese sta lavorando per tornare a disposizione di Stefano Pioli da gennaio. Il mese fondamentale, però, sarà dicembre: qualora la guarigione non fosse a buon punto, Ibra potrebbe anche decidere di ritirarsi. Un'ipotesi che quindi, al momento, non è da escludere a priori.