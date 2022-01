Repubblica - Juve ha perso 300 mln negli ultimi due esercizi ma ha trovato il modo per comprare Vlahovic

La Juventus ha perso 210 milioni nell'ultimo esercizio e 90 in quello precedente, ma ha trovato il modo, i tempi e la strategia per completare l'acquisto più sensazionale di sempre nella storia italiana di gennaio: Dusan Vlahovic. La Repubblica spiega come a finanziare l'operazione sarà una cessione importante in estate con De Ligt principale indiziato.

L'ex Ajax potrebbe poi essere sostituito da Rudiger o Romagnoli. Intanto è quasi scontato l'addio di Dybala, che difficilmente avrebbe avuto un ruolo centrale nella squadra del futuro. La Joya si sta rendendo conto che le promesse di un tempo riguardo al suo contratto non sono più valide.