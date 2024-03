Sky - Acerbi, tutto come prima: oggi allenamento e poi parlerà con Inzaghi

Francesco Acerbi si è presentato ai cancelli di Appiano Gentile alle 12.00, come fa sempre e ha pranzato all'interno del centro nerazzurro

Francesco Acerbi si è presentato ai cancelli di Appiano Gentile alle 12.00, come fa sempre e ha pranzato all'interno del centro nerazzurro. L’allenamento previsto in questi minuti - riporta Sky Sport - dava la possibilità ai calciatori di arrivare entro le 14.30. Oggi il difensore avrà modo di parlare e confrontarsi con Inzaghi. Quanto ai giocatori impegnati con la Nazionale, questi torneranno alla Pinetina per l’allenamento di domani pomeriggio: Inzaghi ha concesso un giorno in più. Tra i rientri di oggi quelli di Buchanan e Asllani.