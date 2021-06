Sky - Di Francesco ha risolto il contratto col Cagliari: tutto pronto per la firma col Verona

Eusebio Di Francesco ha risolto il proprio contratto col Cagliari. A riportarlo è Sky Sport, secondo il quale il tecnico abruzzese proprio in queste ore si sarebbe liberato dal club sardo per iniziare la sua nuova avventura alla guida del Verona. Come raccontatovi da TMW nella giornata di oggi, questo era l'ultimo ostacolo che separava mister Di Francesco dai gialloblù.