Il Bologna dura un tempo, l’Atalanta la ribalta nella ripresa: finisce 1-2

Boga, Koopmeiners e Hojlund ribaltano il Bologna, dopo un primo tempo in cui l'Atalanta è spettatore non pagante. Bruttissima la prestazione degli uomini di Gasperini nei primi quarantacinque minuti, ma poi basta un quarto d'ora per rivoluzionare tutto. I rossoblù possono recriminare per non avere cercato di chiudere la partita prima, quando gli avversari sembrano sempre in difficoltà: il 2-1 finale, per quanto espresso, è forse largo perché le squadre si dividono i tempi, ma non la posta in gioco.

Il Bologna parte a razzo, anche perché l'Atalanta non parte affatto. Così Sansone inizia con le scorribande dal primo minuto, mentre per vedere il vantaggio serve arrivare al sesto. Palomino sbaglia l'intervento, trovando sì la diagonale ma lasciando il pallone a disposizione del mancino di Orsolini che, dal limite, manda all'angolino più lontano, infilzando Musso. La sensazione però è quella che i rossoblù - stasera in maglia rosa - ne abbiano di più, andando vicini al raddoppio in quattro minuti. Koopmeiners e De Roon lasciano troppe volte pallone agli avversari, con Medel che recupera quasi sempre e ripulisce. La velocità è davvero molto differente fra le due squadre, così come la lucidità. D'altro canto anche Zapata non riesce a fare il suo dovere, mentre forse manca solo il raddoppio ai felsinei.