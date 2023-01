Il Milan è scoppiato! Tracollo storico in casa: ne becca 5 dal Sassuolo in crisi

Sprofonda il Milan a San Siro, i rossoneri perdono 5-2 contro il Sassuolo nel match valido per la 20ª giornata di Serie A.

Uno-due micidiale del Sassuolo L'atteggiamento del Milan ad inizio partita sembra quello giusto, diverso dalle ultime tre gare in cui era sempre andato sotto nei primi 10 minuti. Stavolta il primo gol è a tinte rossonere, lo segna Giroud, ma viene annullato per un fuorigioco millimetrico dopo la revisione del VAR. E da quest'episodio pare che il Milan torni ad essere quello di queste settimane: sfilacciato, disattento, con poca personalità. E infatti il Sassuolo in due minuti passa e raddoppia, prima con un tap-in di Defrel, poi con una botta di Frattesi sul primo palo, entrambi con assist del solito Berardi. E' un uno-due micidiale, il Milan pare allo sbando e San Siro è ammutolito.

Il Milan torna in partita, ma poi c'è la bestia nera Berardi

Passano soltanto altri tre minuti, però, e la formazione di Pioli torna in gara grazie alla prima rete del 2023 di Giroud, con la specialità della casa: il colpo di testa. Il Milan allora si lancia alla ricerca del pareggio e pare poterci arrivare, ma un altro episodio gli taglia le gambe: su sviluppi di calcio d'angolo Berardi anticipa tutti sul primo palo e, dopo due passaggi vincenti, trova anche la rete con un'incornata, confermandosi bestia nera dei meneghini. Theo e compagni provano a riaccorciare le distanze poi per il restante quarto d'ora, senza riuscirci. Il primo tempo è uno sprofondo rossonero, i fischi del Meazza al duplice fischio lo testimoniano.

Sempre più giù il Milan

Cambia la frazione di gioco, ma non il copione della partita, nonostante l'ingresso in campo di Leao. Il Milan non c'è, o comunque non sembra il Milan. E a inizio ripresa il Sassuolo cala pure il poker grazie a Laurienté, che svernicia Calabria, guadagna un calcio di rigore e lo trasforma (su gentile concessione di Berardi) con grande freddezza. Che per i rossoneri sia una giornataccia se ne accorgono tutti quando gli viene annullato il secondo gol, stavolta a firma di Rebic, ancora per un fuorigioco millimetrico. Pioli modifica ancora la formazione, ma le cose non cambiano.

Botta e risposta finale solo per lo spettacolo

Il Milan non s'accende, la scintilla di cui parlava di Pioli rimane spenta. E così il finale è buono solo per lo spettacolo. Il Sassuolo dilaga, ancora con Berardi a vestire i panni dell'assist-man: terzo passaggio vincente di giornata, stavolta la tavola è apparecchiata per Matheus Henrique che fa 5-1. Non è l'ultimo gol di giornata, anche Origi decide di iscriversi al tabellino con un bellissimo tiro a giro da fuori che dà un bacio alla traversa e s'insacca. Una rete tanto bella quanto inutile, perché poi non succede più nulla: finisce così, 5-2.