Il Venezia si rinforza in attacco in vista del Napoli: c'è il sì di Niang

Rinforzo in arrivo per il Venezia, primo avversario del Napoli in campionato. Lo annuncia l'esperto di mercato di Sky Sport Gianluca Di Marzio, che scrive così sul proprio sito ufficiale: "Nella notte, infatti, gli arancioneroverdi hanno registrato il sì del giocatore, che una volta fiutata l'ipotesi di una nuova chance in Serie A si era preso qualche giorno per valutare la proposta ricevuta. Nelle scorse ore è arrivata la scelta definitiva, con Niang che si è detto entusiasta al pensiero di una nuova avventura".