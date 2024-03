Inter in ansia, infortunio in nazionale per Sommer: caviglia molto gonfia

Uscito al 37esimo minuto dal terreno di gioco che ospitava la gara tra Svizzera e Danimarca per una brutta distorsione alla caviglia destra 24.03.2024 11:45 di Redazione Tutto Napoli.net @tuttonapoli vedi letture diTwitter: TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Uscito al 37esimo minuto dal terreno di gioco che ospitava la gara tra Svizzera e Danimarca per una brutta distorsione alla caviglia destra, Yann Sommer farà ritorno oggi a Milano dove si sottoporrà, probabilmente nella giornata di domani, agli esami strumentali per chiarire l'entità dell'infortunio. Come riportato dall'emittente RSI nel post gara di ieri, "il portiere ha lasciato lo stadio a inizio secondo tempo per dirigersi in albergo con lo staff medico e i fisioterapisti. La brutta distorsione rimediata ha fatto sì che la caviglia fosse molto gonfia: c'è un po' di preoccupazione, gli esami verranno effettuati sicuramente domani (oggi, ndr). Il portiere ha molto dolore". Clicca qui per commentare l'articolo e interagire con la redazione