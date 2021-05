Inter, Marotta sulla crisi del calcio: "Il modello di riferimento non è più sostenibile"

Prima della sfida contro la Sampdoria, Giuseppe Marotta ai microfoni di Sky Sport ha analizzato il momento della società nerazzurra. "Il mio sentimento è quello di tutti gli interisti, ripaga gli sforzi ed il lavoro fatto. E' un momento straordinario. Oggi è un momento di grande festa, dobbiamo goderci questo momento come lo devono fare anche Conte e squadra. Non ci sono tensioni. Nella prossima settimana saranno ovviati dei colloquio con la presenza della società e del presidente Zhang per sensibilizzarli riguardo il momento di difficoltà economica e finanziaria del mondo del calcio. La pandemia ha creato un forte disagio per tutti i club europei. I bonus saranno rispettati e liquidati perché sono frutti di un traguardo meritato, per il resto si tratta di confrontarsi per illustrare loro la fotografia del calcio di adesso. Non c'è nessun diktat da parte della società, è un momento difficile che non riguarda solo l'Inter. ".

Come si è arrivato a questo indebitamento?

"Il modello di riferimento di oggi non è più sostenibile, i costi lievitano sempre. Noi dobbiamo lavorare sul contenimento dei costi, non è facile a seguito di quello che è successo. Non ci sono responsabilità, è una situazione catastrofica che è capitata improvvisamente. Oggi programmare è molto facile, quando eravamo dentro non potevamo fare altrimenti".