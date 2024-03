Inter, non solo Kim: per la difesa piace anche un ex obiettivo del Napoli

Quest’ultimo milita attualmente nel West Ham e la scorsa estate è stato a lungo cercato dal Napoli per sostituire proprio Kim.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, oltre a Kim del Bayern Monaco, il sogno in Viale della Liberazione, ci sono altre due alternative: Chris Smalling e Kōnstantinos Mavropanos. Quest’ultimo milita attualmente nel West Ham e la scorsa estate è stato a lungo cercato dal Napoli per sostituire proprio Kim.