Inzaghi piace al Napoli e non ha ancora rinnovato con la Lazio: le ultime

"Lazio, nuovi contatti Lotito-Inzaghi: il rinnovo dopo il Covid" scrive Il Messaggero quest'oggi. C'è ancora spazio per il rinnovo di Simone Inzaghi, in attesa della super-sfida di questa sera tra Napoli e Lazio: chi perde potrebbe dire addio ai sogni di gloria. Nel frattempo, si torna a parlare del rinnovo fino al 2025 del tecnico biancoceleste. Dopo il Covid arriverà la firma: il tecnico ne ha parlato con il presidente Lotito in una delle ultime telefonate di cortesia.