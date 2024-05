Kvara, il problema non è grave ma Calzona non vuole rischiare: il favorito per sostituirlo

Khvicha Kvaratskhelia si è fermato nell'allenamento di ieri ed è in forte dubbio la sua presenza nel match di domani contro l'Udinese. Al suo posto potrebbe giocare Giacomo Raspadori, stando a quanto riferito dal Corriere del Mezzogiorno: L'attaccante georgiano, uno degli uomini più in forma del momento, ha svolto lavoro personalizzato in palestra. Problema non di grande entità, ma quanto basta chiaramente a metterlo a forte rischio per la partita di Udine. Anche perché se dovesse forzare si rischierebbe un lungo stop. Nel caso di probabile forfait, il tecnico Calzona può schierare Raspadori a sinistra".