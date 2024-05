Gazzetta - Nome nuovo per la difesa: Napoli sul 2005 Spileers, talento del Bruges

Il club azzurro sta dragando il mercato dei difensori. Stando a quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, c'è un nome nuovo tra i profili attenzionati

La prossima estate è possibile che in casa Napoli ci sia una vera e propria rivoluzione. Cambierà certamente l'allenatore, è già cambiato il direttore sportivo (Giovanni Manna sostituirà Mauro Meluso) e cambieranno senza dubbio anche diversi calciatori. Uno dei reparti che potrebbe subire parecchie modifiche è la difesa, dal momento che Ostigard e Natan potrebbero andare via, uno in prestito (il brasiliano) e l'altro a titolo definitivo, e anche la posizione di Juan Jesus è in bilico.

E così il club azzurro sta dragando il mercato dei difensori. Stando a quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, c'è un nome nuovo tra i profili attenzionati per la difesa: Jorne Spileers, classe 2005, titolare del Club Brugge. La Rosea fa sapere che gli scout azzurri l'hanno visionato con attenzione nell'andata delle semifinali di Conference League contro la Fiorentina. La valutazione del giocatore è ancora bassa, tra i 5 e i 10 milioni, e il Napoli ci sta facendo un pensierino.