Jorginho e Arthur come Allan: Sarri prova a ricostruire il suo Napoli nella Juve

Gli obiettivi non nascondono quello che è il progetto di Maurizio Sarri. Ricreare, a Torino, quello che è stato il Napoli delle sue fortune calcistiche. Il gioco, le idee, con gli uomini che meglio di ogni altro, nella sua mente, possano replicare quel rapido incedere verso la porta avversaria. Jorginho da Londra è il primo grande indiziato, il nome che Sarri vuole a Torino, per consegnargli le chiavi della regia. Uscirà Miralem Pjanic, resta da capire la destinazione: strizza l'occhio al Barcellona, la Juventus lo ha proposto, per ora senza riscontri, in cambio al Chelsea grazie anche ai buoni uffici dell'agente con Abramovich. E al Paris Saint-Germain come potenziale contropartita per Mauro Icardi. Spunti di lavoro, certo è che dare il bosniaco al Barça, e magari Alex Sandro ai Blues, sarebbe la carta giusta per andare a chiedere anche Arthur. Che è il nome che Sarri vuole per replicare Allan alla Juventus. Per caratteristiche s'assomigliano, pur con le loro diversità. Però il blaugrana è l'uomo che più ricorda l'azzurro al tecnico bianconero ed è lui che ha chiesto a Paratici e Cherubini. Il Barcellona nicchia, risponde proponendo Vidal, Rakitic, profili che però non sono in cima alle preferenze dell'allenatore. Che col centrocampo vuole ricreare quel modello che ha fatto la sua fortuna.