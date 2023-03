Juve, Allegri: “Abbiamo 50 punti, domani possiamo andare secondi a + 3 sull’Inter”

Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha parlato in conferenza stampa prima della sfida contro la Sampdoria

Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri , ha parlato in conferenza stampa prima della sfida contro la Sampdoria.

A cosa bisogna stare attenti domani?

“All’apparenza sembra abbordabile ma gli ultimi risultati della Samp, perso a dieci minuti dalla fine con la Lazio, pareggiato con la Salernitana, possono ingannare, hanno sempre perso di misura. Domani è una partita molto importante per la classifica, per la prima volta possiamo andare secondi andando tre punti sopra l’Inter. La nostra classifica è che abbiamo 50 punti, sappiamo dell'importanza della partita e su questo dobbiamo lavorare”.

La penalizzazione è più un ostacolo o uno stimolo?

“Non è né un ostacolo, né uno stimolo per fare un'impresa. Noi sul campo bisogna fare i punti che servono. Vincere il campionato è impossibile, ma siamo nella condizione di poter domani prendere un pezzo di vantaggio sull'Inter per quello che abbiamo fatto sul campo. Poi ripeto: quanto succede fuori non deve interessarci”.