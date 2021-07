Juve costretta a sborsare 40 mln per Locatelli: il Sassuolo rifiuta contropartite

Le prossime ore, oggi o al più tardi domani, dovrebbe essere risolto l'intrigo Manuel Locatelli. Juventus e Sassuolo infatti si rivedranno per la terza volta in poche settimane e proveranno a trovare la quadra definitiva. Anche perché lunedì 2 agosto il giocatore tornerà dalle vacanze e una soluzione andrà trovata prima di quel giorno.

Per il Corriere dello Sport per la Juventus non ci sono più concorrenti all'orizzonte e i bianconeri sono pronti ad alzare sensibilmente la loro offerta. L'idea è quella di raggiungere i 35 milioni per avvicinarsi ulteriormente ai 40 richiesti dal Sassuolo tra prestito biennale oneroso e obbligo di riscatto (non legato a obiettivi), oltre ai bonus. Fra le ipotesi rispunta anche il possibile inserimento di uno fra Fagioli e Dragusin.

Una pista, quella dei due giovani bianconeri in contropartita, però non così calda secondo Tuttosport: per il quotidiano la Juventus migliorerà sì le precedenti offerte, ma lo farà tramite bonus più consistenti e percentuali di futura rivendita più alte. Entrambi i giornali, comunque, parlano di ottimismo per la fumata bianca nella trattativa.