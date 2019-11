Juve, Ronaldo smentisce Sarri: "Non sto bene, ma molto bene"

Parlando alla partenza della Nazionale portoghese per la sfida alla Lituania, Cristiano Ronaldo ha voluto rassicurare tutti sulle proprie condizioni in vista della sfida di stasera: "Vi dico una cosa per tutte le prime pagine dei giornali nazionali: il capitano non sta bene, sta molto bene - le parole dell'attaccante della Juve riportate dal giornale lusitano Maisfutebol -. Il saldo è sempre positivo. Ora riprendete gli altri giocatori". La sfida si terrà alle 20.45 allo Estádio Algarve e CR7 è dato come possibile titolare nonostante una condizione apparsa non scintillante nelle ultime giornate di campionato, in particolare contro il Milan, quando è stato sostituito dopo appena 55' sullo 0-0.