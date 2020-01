Juve, Sarri: "Cristiano? Pensare che c'è chi ha più palloni d'oro di lui me le fa girare..."

Vittoria per la Juve che, battendo per 4-0 l'Udinese, approda ai quarti di finale di Coppa Italia. Assente d'eccezione Cristiano Ronaldo, che non ha partecipato al match a causa di una sinusite, con Dybala che si è reso protagonista con una doppietta ed un assist per il gol in avvio di Higuain. Maurizio Sarri ha parlato così nel post partita in conferenza stampa, rispondendo ad una domanda specifica:



Quando arrivò disse che tra gli obiettivi c'era quello di fare battere nuovi record a Ronaldo. Vuole farlo anche con Dybala? "Prima di piacerebbe fare vincere a Cristiano il sesto pallone d'oro. Pensare che ci sia qualcuno che ne ha vinto più di lui mi fa girare un po'. Credo Dybala nei prossimi anni potrà diventare uno dei pretendenti".