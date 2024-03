Juventus, Vlahovic ancora infortunato ma Allegri può recuperare un mediano per la Lazio

Dusan Vlahovic si è allenato a parte anche ieri. Il centravanti della Juventus, costretto a rinunciare alla convocazione della Serbia

© foto di www.imagephotoagency.it

Dusan Vlahovic si è allenato a parte anche ieri. Il centravanti della Juventus, costretto a rinunciare alla convocazione della Serbia per un forte dolore alla schiena, sarà comunque squalificato all’Olimpico contro la Lazio, al ritorno dalla pausa per le nazionali, e punta così piuttosto a essere al 100% per l’altra sfida ravvicinata contro i biancocelesti, martedì 2 aprile nella semifinale d’andata di Coppa Italia all’Allianz Stadium (ritorno il 23 dello stesso mese a Roma).

Sempre ai box invece - sottolinea La Gazzetta dello Sport - i due infortunati di lungo corso, Arkadiusz Milik e Carlos Alcaraz. Il più vicino al recupero è il centrocampista argentino, che nutre una piccola speranza di rientrare in Coppa Italia. Ieri, intanto, giornata speciale alla Continassa per dieci piccoli tifosi bianconeri, che hanno potuto assistere all’allenamento diretto da Massimiliano Allegri e il suo staff. Non solo, i Junior Member sono poi potuti scendere direttamente in campo con i loro beniamini, scattandosi al termine della seduta foto con Gatti, Fagioli, Rugani e gli altri giocatori della Juve che non sono impegnati con le proprie nazionali in giro per l’Europa e il mondo.