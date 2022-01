L'Atalanta straccia una rimaneggiata Udinese: alla Dacia Arena finisce 6-2

Troppa Atalanta per l'Udinese di Cioffi che, in piena emergenza, crolla alla distanza. I bergamaschi si impongono per 6-2 alla Dacia Arena nel match valevole per la 21ª giornata di Serie A. Le reti di Pasalic, Muriel (doppietta), Malinovsky, Pessina e Maehle per gli ospiti, per l'Udinese autogol di Djimsiti e gol di Beto. Punteggio severo per un'Udinese che ha provato ad opporsi ad una super Atalanta con le armi a disposizione.