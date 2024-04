La Fiorentina non vince più: al Franchi finisce 1-1 col Genoa

Terminata sul punteggio di 1-1 la penultima partita della 32^ giornata di Serie A tra Fiorentina e Genoa.







TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Terminata sul punteggio di 1-1 la penultima partita della 32^ giornata di Serie A tra Fiorentina e Genoa.

Il VAR frena Belotti e lancia Gudmundsson. Prima della gara osservato un minuto di silenzio ad omaggiare le vittime sul lavoro di Suviana e i recenti lutti dello stilista Roberto Cavalli e del giovane calciatore Mattia Giani, scomparso oggi dopo aver accusato un malore in campo ieri nella partita del Castelfiorentino. Quindi la partita comincia e le cosiddette fasi di studio durano poco, lasciando spazio a diverse occasioni già ad inizio primo tempo. Inaugurano la serie di tiri nello specchio Ikone da una parte ed Ekuban dall’altra, sul quale è reattivo in volo Terracciano. Al 25’ Belotti segna l’1-0 ma lo fa scattando in fuorigioco sul servizio di Beltran e, dopo una revisione al VAR, la rete viene annullata. Al 40’ altro episodio chiave: follia di Quarta in retropassaggio, Terracciano ferma Messias ma Ekuban viene steso da Parisi prima che possa prendere la ribattuta. Di Marco, arbitro della gara, indica il dischetto e il VAR conferma: freddissimo Gudmundsson, oggetto del desiderio proprio della Fiorentina negli ultimi giorni del mercato invernale, ad incrociare con un destro morbido. Da lì all'intervallo non succede altro: squadre negli spogliatoi col risultato parziale di 0-1.

Al rientro in campo Italiano cambia subito un uomo, inserendo Arthur per Duncan, e poi operando un triplo cambio dopo dieci giri d’orologio. Appena prima che possa farlo, ecco che arriva il pareggio della Fiorentina: nasce tutto da un’azione insistita di Bonaventura a sinistra, il cross del 5 viola trova Ikone tutto solo sul secondo palo per il colpo di testa che vale l’1-1 al 54’. Al minuto 70 l’arbitro Di Marco concede il secondo rigore della serata al Genoa per presunto fallo di Kayode su Retegui, ma dopo segnalazione del VAR va a rivedere e cambia la sua decisione, fischiando addirittura punizione in difesa per i viola.