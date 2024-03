La Juventus ha un asso nella manica per Koopmeiners: individuata la contropartita

Koopmeiners è valutato dall'Atalanta circa 60 milioni di euro.

Il difensore attualmente in prestito alla Roma ma di proprietà della Juventus Dean Huijsen potrebbe essere la contropartita giusta da inserire nella trattativa con l'Atalanta per il trasferimento in bianconero del centrocampista olandese Teun Koopmeiners. Lo scrive 'Gazzetta.it', spiegando che il centrale olandese classe 2005 - spedito a gennaio nella Capitale per giocare con maggiore continuità - piace e non poco all'allenatore Gian Piero Gasperini.

Koopmeiners è valutato dall'Atalanta circa 60 milioni di euro. Ma negli scorsi giorni, nel corso di una intervista al giornate olandese 'De Telegraaf', ha chiarito di voler lasciare Bergamo al termine di questa stagione: "Ho detto all'Atalanta che nella prossima estate voglio trasferirmi. Spero che si presentino delle opzioni su cui riflettere. A Bergamo io e la mia fidanzata abbiamo passato un periodo meraviglioso, mi auguro che l’Atalanta incassi una bella cifra da me. Già l'anno scorso c'era un concreto interesse da parte del Napoli. Ma i club non sono riusciti a trovare un'intesa".