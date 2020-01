La Lazio soffre ma trova l'ennesima vittoria al 90': Inzaghi si avvicina a Juve e Inter

Finito il secondo tempo tra Brescia e Lazio. Gara terminata con la vittoria della Lazio al 90' con il solito Immobile protagonista.

PRIMO TEMPO - Buon'inizio di gara dei padroni di casa che si portano avanti con la rete di Mario Balotelli al 18': lancio da destra di Sabelli, Luiz Felipe si fa superare dalla palla e Balotelli, da due passi, la tocca col sinistro sul palo lontano, Strakosha non può nulla. La Lazio si butta a capofitto alla ricerca del pareggio, e grazie ad un rigore di Immobile al 42', trova l'1-1.

SECONDO TEMPO - Continua l'equilibrio tra le due squadre, ma al 90' ancora Immobile firma il gol della vittoria: lancio per Milinkovic in area, poi Caicedo fa la sponda per il suo compagno che di interno la piazza gelando tutto il Rigamonti.