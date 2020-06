La Stampa mette pressione a Sarri: "È già ad un bivio, futuro a rischio"

La Stampa si sofferma sulla posizione di Maurizio Sarri: “Juve, Sarri già al bivio: “Ora voltiamo pagina. Ho parlato con Ronaldo spero ritrovi la fiducia”. Stasera a Bologna la capolista cerca vittoria e riscatto. Resta il nodo tridente: CR7, no al ruolo di centravanti. Persa la coppa e smarriti i bonus della pazienza popolare, sulla via Emilia si apre il bivio più delicato per il futuro bianconero di Maurizio Sarri. Stasera a Bologna la Juventus deve vincere per scacciare dubbi e fantasmi dopo una ripartenza da incubo con zero gol segnati e pochi tiri tentati nei primi 180 minuti post-virus: un risultato negativo e inaspettato, figlio del gioco lento e prevedibile che ha sollevato critiche e messo il tecnico in difficoltà.