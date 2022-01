Lazio-Atalanta, si gioca! Gasp senza 7 positivi, ma partiti dopo l'ultimo test

L'Atalanta disputerà regolarmente la sfida di Roma di questa sera: nessun nuovo positivo dal giro di tamponi, la squadra parte per la sfida alla Lazio. Per gli orobici dunque sette assenze per Covid-19 (numero non sufficiente ad attivare il nuovo protocollo e chiedere il rinvio della gara), e tutte pesanti, per la sfida europea contro la Lazio.