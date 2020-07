Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Cagliari: out Castrovilli, Vlahovic dal 1'

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Fiorentina-Cagliari, match valido per il 31esimo turno di Serie A. Nei toscani out Castrovilli per un problema fisico. In avanti Chiesa e Vlahovic tornano titolari. Nei sardi out Pisacane, mentre stringe i denti Nainggolan. Di seguito le formazioni ufficiali:

Fiorentina (3-5-2): Dragowski, Milenkovic, Ceccherini, Caceres; Venuti, Duncan, Badelj, Lirola; Chiesa, Ribery, Vlahovic.

Cagliari (3-5-2): Cragno; Walukiewicz, Klavan, Mattiello; Lykogiannis, Rog, Nainggolan, Nandez, Birsa; Joao Pedro, Simeone.