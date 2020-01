Le formazioni ufficiali di Verona-Genoa: Verre 'falso nueve', Nicola conferma Perin

Diramate le formazioni ufficiali di Verona-Genoa: ritorno al passato per il tecnico degli scaligeri Juric, pronto a sfidare Pandev e compagni, attualmente terzultimi in classifica. Reduci da un nuovo cambio in panchina, i rossoblù sono ospiti al Bentegodi nel primo positicipo della 18esima giornata di Serie A.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Zaccagni, Pessina; Verre.

Genoa (3-5-2): Perin; Biraschi, Romero, Criscito; Ankersen, Sturaro, Schone, Cassata, Barreca; Pandev, Sanabria.