Lo Spezia di Italiano è uno spettacolo: il Milan dominato crolla 2-0

E’ appena terminato 2-0 l’anticipo delle 20.45 tra Spezia e Milan. Dopo un primo tempo in cui lo Spezia ha giocato in modo vivace e coraggioso, mettendo in difficoltà il Milan per ampi tratti del primo tempo, nel secondo tempo i padroni di casa hanno concretizzato le occasioni create. La prima rete dello Spezia porta la firma di Maggiore, al termine di un’ozione fantastica degli uomini di Italiano. Raddoppio per i liguri sempre nella ripresa con Simone Bastoni che trova un sinistro a giro che supera Donnarumma. Con questi tre punti il Milan non riesce ad allungare in classifica, resta al primo posto ma rischia il sorpasso dell’Inter, impegnata domani contro la Lazio. Lo Spezia, invece, sale a quota 24 punti.