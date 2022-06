Lo strano caso dell'Inter: servono 80mln, ma tutti i big non vogliono essere ceduti

In casa Inter i giocatori più richiesti sul mercato, per adesso, stanno dicendo di no alle uscite.

TuttoNapoli.net

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

In casa Inter i giocatori più richiesti sul mercato, per adesso, stanno dicendo di no alle uscite. Si tratta di Lautaro Martinez, di Milan Skriniar e di Alessandro Bastoni. Per le tre icone dell'ultima stagione nerazzurra, non mancano le richieste: i nerazzurri devono fare cassa, come ricorda oggi Il Corriere dello Sport. Notizie che fanno certo piacere a Simone Inzaghi, ma Zhang deve rientrare di 60-80 milioni di euro e un big dovrà partire. Tutti, compresi Nicolò Barella e Marcelo Brozovic, hanno giurato amore all'Inter, ma davanti all'offerta giusta da Viale della Liberazione difficilmente arriverà un no all'addio.