Lopetegui si allontana dal Milan: è l’obiettivo prioritario di un club di Premier

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Arrivano conferme dall'Inghilterra: Julen Lopetegui è un candidato molto forte per la panchina del West Ham, riporta il Telegraph. L'attuale tecnico dei londinesi David Moyes, vincitore della scorsa edizione della Conference League, ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno ma il suo ciclo con gli Hammers sembra veramente giunto alla sua conclusione.

Nella rosa dei profili accostati al Milan per il futuro, il 57enne vorrebbe però proseguire in Premier League: la sua ultima esperienza è stata al Wolverhampton, salutato all'inizio di questa stagione. Gli Hammers sembrano molto intrigati dall'idea, riporta il quotidiano inglese, e oggi quella di Lopetegui sembra veramente l'opzione prioritaria, oltre che più raggiungibile.

L'altro candidato forte delle ultime ore, il portoghese Ruben Amorim (oggi guida tecnica dello Sporting CP in patria) ha una clausola nel suo contratto con i Leoni lusitani per cui serve versare circa 15 milioni di euro (il prossimo anno scendono a 10) per poterselo assicurare, ma il West Ham non pare intenzionato a pagarla. Su Amorim viene segnalato da tempo anche il Liverpool. Per quanto riguarda Lopetegui, invece, secondo alcuni era una delle prime ipotesi per il Milan della prossima stagione, ma in questo momento sembra maggiormente destinato al West Ham.